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Fenerbahçe, Eyüpspor Maçı İçin Hazırlıklarına Devam Ediyor

Fenerbahçe, Eyüpspor Maçı İçin Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Eyüpspor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe, antrenmanlarına yoğun bir şekilde devam ediyor. Teknik Direktör Jose Mourinho eşliğinde yapılan idmanda futbolcular, çeşitli pas çalışmaları ve taktiksel antrenmanlar gerçekleştirdi.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Eyüpspor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapılan idman, salonda gerçekleştirilen core hareketleriyle başladı. Ardından sahada ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmaları yapan futbolcular, 2 gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Pas çalışmaları ve dar alanda çift kale maçların ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla idman sona erdi.

Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenman ile Eyüpspor maçının hazırlıklarına devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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