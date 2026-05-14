Fenerbahçe, Eyüpspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında 17 Mayıs Pazar günü sahasında ikas Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yardımcı antrenör Zeki Murat Göle yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Çabukluk ve koordinasyon programlarıyla devam eden idman, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından dar alanda yapılan çift kale maçlarla noktalandı.

Sakatlığı sebebiyle ikas Eyüpspor maçında forma giyemeyecek Anderson Talisca, kulüpten izin alarak ülkesi Brezilya'ya gitti.

Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.