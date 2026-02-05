Haberler

Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 0 Erzurumspor FK: 1 (İlk yarı)

Güncelleme:
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçında Fenerbahçe, evinde Erzurumspor FK ile karşılaşıyor. İlk yarıda konuk ekip Erzurumspor, Mustafa Fettahoğlu'nun 40. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

13. dakikada Nene'nin ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazında Fred, kaleciyi çalımlamak istedi ancak kaleci Erkan'ın müdahalesiyle top Nene'nin önüne düştü. Nene'nin şutunda ise savunma meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.

14. dakikada ceza sahası sağ çaprazda müsait durumda topla buluşan Hüsamettin'in, uzak direğe vuruşunda Çağlar meşin yuvarlağı çizgiden uzaklaştırdı.

38. dakikada Fred'in savunma arkasına aşırtarak verdiği pasa Kerem ve Nene beraber hareketlendi. Nene'nin bekletmeden şutunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarıya çıktı.

40. dakikada savunmanın uzun topunda kaleci Mert kalesinden çıkarak topu uzaklaştırmak istedi. Mert'in uzaklaştırmak istediği top önce Kamil Efe'ye çarpıp sonra kendisine çarpıp Mustafa Fettahoğlu'nun önüne düştü. Bu oyuncunun ceza sahası dışı sağ çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi. 0-1

Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Esat Sancaktar, Sabri Öğe

Fenerbahçe: Mert Günok, Yiğit Efe Demir, Çağlar Söyüncü, Kamil Efe Üregen, Oğuz Aydın, Edson Alvarez, İsmail Yüksek, Anthony Musaba, Fred, Dorgeles Nene, Kerem Aktürkoğlu

Yedekler: Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Matteo Guendouzi, Mert Müldür, Marco Asensio, Alaettin Ekici, Anderson Talisca

Teknik Direktör: Domenico Tedesco

Erzurumspor FK: Erkan Anapa, Ali Ülgen, Ömer Arda Kara, Amar Gerxhaliu, Cengizhan Bayrak, Murat Cem Akpınar, Adem Eren Kabak, Mert Önal, Mustafa Fettahoğlu, Cheikne Sylla, Hüsamettin Yener

Yedekler: Kağan Moradaoğlu, Yakup Kırtay, Sefa Akgün, Salih Sarıkaya, Fernando, Martin Rodriguez, Brandon Baiye, Eren Tozlu, Mustafa Yumlu, Orhan Ovacıklı

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

Gol: Mustafa Fettahoğlu (dk. 40) (Erzurumspor FK) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
