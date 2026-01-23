Haberler

Fenerbahçe, Kosner Baskonia maçı öncesi salonu Türk bayraklarıyla süsledi
Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 25'inci haftasında Kosner Baskonia ile oynayacağı maç öncesinde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nu Türk bayraklarıyla süsledi. Tribünlerdeki koltuklara bayraklar yerleştirilirken, LED panolar ve skorbordda da Türk bayrakları yer aldı.

FENERBAHÇE, EuroLeague'in 24'üncü haftasında İspanya temsilcisi Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz'i konuk edeceği karşılaşma öncesinde salonu Türk bayraklarıyla süsledi.

EuroLeague'in 25'inci haftasında Fenerbahçe Beko, evinde İspanya temsilcisi Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz ile karşılaşacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşma öncesinde tribünlerdeki tüm koltuklara Türk bayrakları yerleştirildi. Salon genelinde kırmızı-beyaz bir görüntü oluşurken, LED panolar ve skorbord ekranlarında da Türk bayrağı görselleri yer aldı.

Sarı-lacivertli taraftarlar, UEFA Avrupa Ligi'nde Aston Villa ile oynanan karşılaşmada da kendilerine dağıtılan Türk bayraklarıyla tribünlerde yer almış, görsel bir şölen oluşturmuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
