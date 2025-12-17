Fenerbahçe, Olimpia Milano deplasmanında

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Euroleague'in 17. haftasında yarın İtalyan ekibi Olimpia Milano'ya konuk olacak.

Euroleague'in 17. haftasında Fenerbahçe Beko, yarın TSİ 22.30'da deplasmanda Olimpia Milano ile karşılaşacak. Ligde 1 maçı eksik sarı-lacivertliler, 15 maçta 9 galibiyet, 6 mağlubiyet alarak 9. sırada yer alıyor. İtalyan ekibi ise 9 galibiyet, 7 mağlubiyetle 10. sırada bulunuyor. Fenerbahçe, son maçında evinde Yunan ekibi Panathinaikos'a 81-77'lik skorla kaybetti ve 6 maçlık galibiyet serisi de sona erdi.

Kırmızı-beyazlılar, son maçında Real Madrid'i 89-82'lik skorla yendi.

27. randevu

Fenerbahçe ile Olimpia Milano, Euroleague'de bugüne kadar 26 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 17 kez parkeden galip ayrılırken, İtalyan takımı da 9 defa kazandı. İki takım arasında geçtiğimiz sezon oynanan maçlarda Fenerbahçe, evinde 91-85 kaybederken, Milano'da ise 100-76'lık skorla galibiyet elde etti.

İstatistiklerle iki takım

Bu sezon Euroleague'de Fenerbahçe 80.3 sayı, 36.6 ribaund ve 16.5 asist ortalamalarıyla oynarken; Olimpia Milano ise 85.1 sayı, 34.1 ribaund ve 18.7 asist ortalamasıyla mücadele ediyor. Sarı-lacivertlilerde Wade Baldwin 13.9, İtalyan ekibinde de Shavon Shields 13.9 sayı ortalamalarıyla ön plana çıkıyor.

Marko Guduric, eski takımına karşı

Kariyerinde iki farklı dönemde Fenerbahçe forması giyen ve Türkiye Ligi'ndeki 4 şampiyonluğunun yanı sıra geçtiğimiz sezon da Euroleague'i kazanan kadroda yer alan Sırp basketbolcu Marko Guduric, eski takımına karşı mücadele edecek. Guduric, bu sezon İtalyan temsilcisiyle Euroleague'de 14 maçta forma giyerken 9.0 sayı, 3.1 ribaund ve 2.9 asist ortalamalarıyla oynadı.