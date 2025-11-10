Haberler

Fenerbahçe Euroleague'de Çift Maç Haftasına Çıkıyor

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Euroleague'de çift maç haftasında Maccabi Tel Aviv ve Hapoel Tel Aviv ile karşılaşacak. İlk maç yarın oynanacak ve güvenlik önlemleri nedeniyle Almanya'nın Münih kentinde gerçekleşecek.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Euroleague'de çift maç haftasında yarın Maccabi Tel Aviv, 13 Kasım'da da Hapoel Tel Aviv'i Almanya'da konuk edecek.

Euroleague'in çift maç haftasında Fenerbahçe, üst üste İsrail takımlarıyla karşı karşıya gelecek. Güvenlik nedeniyle Almanya'nın Münih kentinde yer alan SAP Garden'da oynanacak maçlarda sarı-lacivertliler yarın TSİ 22.00'de Maccabi Tel Aviv'i konuk edecek. Kanarya, 13 Kasım Perşembe günü ise bu kez Hapoel Tel Aviv'i ağırlayacak.

Euroleague'de oynadığı 9 müsabakada 4 galibiyet, 5 mağlubiyet alan Jasikevicius'un öğrencileri, ligde 13. sırada yer alıyor. Hapoel Tel Aviv 7 galibiyet, 2 mağlubiyetle 2. sırada bulunurken, Maccabi Tel Aviv de 2 galibiyet, 7 mağlubiyet ile 19. sırada haftayı kapattı.

Sarı-lacivertliler, Euroleague'de son maçında evinde ASVEL'i 81-67'lik skorla mağlup etti.

Maccabi ile 32. randevu

Fenerbahçe ile Maccabi, Euroleague'de bugüne kadar 31 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 13 kez parkeden galip ayrılırken, Tel Aviv ekibi ise 18 galibiyet elde etti. İki takım arasında geçtiğimiz sezon oynanan karşılaşmalarda taraflar birer galibiyet aldı.

İsrailli taraftarlar salona alınmayacak

Fenerbahçe, Maccabi Tel Aviv'e karşı son 2 sezonda iç saha maçlarını Litvanya'da oynadı. Rakibiyle 2023-2024 sezonunda Kalnapilio Arena'da mücadele eden sarı-lacivertliler, geçen sezon ise Zalgiris kentinde yer alan Zalgirio Arena'da karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, bu sezon lige dahil olan Hapoel Tel Aviv ile bu organizasyonda ilk kez kozlarını paylaşacak.

SAP Garden'da oynanacak bu iki müsabakaya da İsrailli taraftarlar alınmayacak ve yoğun güvenlik önlemi olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
