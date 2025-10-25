Haberler

Fenerbahçe, Euroleague'de A. Efes'i Yenerken Panathinaikos Mağlup Oldu

Güncelleme:
Euroleague 6. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, deplasmanda A. Efes'i 79-69 yenerek 3. galibiyetini elde ederken, Panathinaikos ise Virtus Bologna'ya 92-75 kaybetti. Fenerbahçe 9. sırada yer alırken, A. Efes haftayı 18. sırada tamamladı.

Euroleague bu hafta Türk derbisinde Fenerbahçe, A. Efes'i yenerken, Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos ise İtalya temsilcisi Virtus Bologna'ya mağlup oldu.

Euroleague'de 6. hafta dün oynanan karşılaşmalarla sona erdi. Bu hafta ligde Türk derbisi heyecanı yaşanırken, Fenerbahçe deplasmanda mücadele ettiği A. Efes'i 79-69'luk skorla mağlup etti. Bu sonuçla sarı-lacivertliler 3. galibiyetini elde ederken, lacivert-beyazlılar ise 4. kez yenildi. Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunan ekibi Panathinaikos ise İtalya'da Virtus Bologna'ya 92-75'lik skorla kaybetti.

Ligin ilk üç sırasında Hapoel Tel Aviv, Olympiakos ve Paris Basketball yer alırken, Fenerbahçe 9, Efes de 18. olarak haftayı tamamladı. Panathinaikos, bu hafta 7. sırada yer alırken, ligin son sırasında ise galibiyeti olmayan Baskonia bulunuyor.

Euroleague'de 6. haftanın sonuçları şöyle:

Maccabi Tel Aviv: 92 - Real Madrid: 91

ASVEL: 85 - Dubai Basketball: 79

Hapoel Tel Aviv: 85 - Monaco: 77

Barcelona: 73 - Zalgiris Kaunas: 88

Olimpia Milano: 100 - Valencia Basket: 103

Kızılyıldız: 90 - Baskonia: 72

A. Efes: 69 - Fenerbahçe Beko: 79

Virtus Bologna: 92 - Panathinaikos: 75

Partizan: 83 - Paris Basketball: 101

Bayern Münih: 71 - Olympiakos: 96 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
