Fenerbahçe, EURO 2024'e damga vuran Merih Demiral için harekete geçiyor

Yeni sezon transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertliler, Avusturya maçında yaptığı "bozkurt" sevinciyle EURO 2024'e damga vuran eski futbolcuları Merih Demiral'ı kadrosuna katmak istiyor.

AYRILMAK İSTİYOR

Al-Ahli'den ayrılmak isteyen Merih, kulübüyle bir görüşme gerçekleştirdi. Bu toplantıda ayrılmak için izin isteyen Merih'in, Fenerbahçe'yle görüşmek için izin aldığı öğrenildi. Bu gelişmeler üzerine tarafların önümüzdeki günlerde resmi temaslara başlayacağı öğrenildi.

FENERBAHÇE FORMA GÖNDERMİŞTİ

2011 yılında girdiği Fenerbahçe'den 2016'da Portekiz ekibi Alcanenense'ye giden Merih, "Fenerbahçe benim içimde bir yara, hayallerim vardı. Bazı şahıslar hayallerime engel oldu" demişti. Fenerbahçe ise geçtiğimiz aylarda, "Bazen sona ermiş gibi görünen hikâyeler hiç umulmadık anlarda yeniden hayat bulur" notuyla tecrübeli oyuncuya forma göndermişti. İki taraf arasındaki flörtleşme önümüzdeki günlerde kavuşmaya dönüşebilir.