Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Erzurumspor FK'yi konuk eden Fenerbahçe, 3 puanı 3 golle aldı.

Chobani Stadı'ndaki karşılaşmanın ilk yarısında oldukça baskın görüntü sergileyen sarı-lacivertliler, gol pozisyonu üretmekte zorlandı. Birkaç tehlikeli pozisyondan faydalanamayan sarı-lacivertliler, soyunma odasına golsüz eşitlikle girdi.

Maçın ikinci yarısına da etkili başlayan Fenerbahçe, 53. dakikada Oğuz Aydın'ın uzaktan şutuyla öne geçti. Ataklarını sürdüren sarı-lacivertliler, 57. dakikada Milan Skriniar ile farkı 2'ye çıkardı. Maçın 87. dakikasında Mason Greenwood ile bir gol daha bulan sarı-lacivertliler, sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla sarı-lacivertliler, bir maçı eksik lider Galatasaray ile puan farkını 8'e indirdi.

Greenwood'dan son 3 maçta 4 gol

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mason Greenwood, son 3 lig maçında rakip fileleri 4 kez sarstı.

Ligde üst üste golleriyle takımına katkı sağlayan İngiliz oyuncu, 3 maçta da gol bulmayı başardı.

Sırasıyla Çorum FK'ye 2 ve Kocaelispor'a 1 gol atmayı başaran Greenwood, Erzurumspor FK filelerine de 1 gol bıraktı.

Oğuz Aydın skor katkısını sürdürdü

Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Oğuz Aydın, performansıyla dikkati çekiyor.

Son dönemde takımın değişilmezlerinden Oğuz, skor katkısıyla da beğeni topluyor.

Erzurumspor FK karşısında 53. dakikada takımını öne geçiren 26 yaşındaki oyuncu, ligdeki gol sayısını 4'e yükseltti. Oğuz, attığı 5 gol pasıyla da toplamda 9 gole direkt etki etti.

Skriniar'dan üst üste kritik goller

Fenerbahçe'nin takım kaptanı Milan Skriniar, son 2 lig maçında da fileleri havalandırmayı başardı.

Kocaeli deplasmanında takımının 1 puan almasına katkı sağlayan Skriniar, Erzurumspor FK karşısında da takımının 2. golünü kaydetti.

Tecrübeli stoper, ligdeki gol sayısını 3'e yükseltti.

Tribünlerden Kerem'e tepki

Fenerbahçeli taraftarlar, milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu'na tepki gösterdi.

İlk yarıda kritik anlarda kaptırdığı toplarla tepki toplayan Kerem, 63. dakikada oyundan çıkarken sarı-lacivertli tribünler oyuncuyu yuhaladı.

Kerem'in yerine 63. dakikada İrfan Can Kahveci, oyuna dahil edildi.

Sadettin Saran maçı takip etti

Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, maçı tribünden izledi.

Saran, sosyal medya hesabından paylaşımında araftara selam verdiği fotoğrafı kullandı.

Kaynak: AA