Fenerbahçe, Erzurumspor FK maçı hazırlıklarına Emre Belözoğlu yönetiminde başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 29 Kasım Pazar günü Erzurumspor FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde başladı. Emre Belözoğlu yönetimindeki antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi; ekip hazırlığını yarın tamamlayacak.
FENERBAHÇE, Trendyol Süper Lig'in 13'üncü haftasında 29 Kasım Pazar günü Erzurumspor FK ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladı. Sahada koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam eden antrenman, üç gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.
Sarı-lacivertli ekip, Erzurumspor FK maçı öncesindeki hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.