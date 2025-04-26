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Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı Arkas Spor ile Karşılaşacak

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı Arkas Spor ile Karşılaşacak
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Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, SMS Grup Efeler Ligi play-off 3-4 etabı ikinci maçında yarın Arkas Spor'a konuk olacak. İzmir'de oynanacak mücadelede Fenerbahçe, ilk maçı 3-1 kazanarak seride 1-0 önde bulunuyor.

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, SMS Grup Efeler Ligi play-off 3-4 etabı ikinci maçında yarın Arkas Spor'a konuk olacak.

İzmir'de yer alan Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 16.00'da başlayacak.

Sahasında oynadığı ilk müsabakayı 3-1 kazanan Fenerbahçe'nin seride 1-0 üstünlüğü bulunuyor.

İki galibiyete ulaşan takım, Efeler Ligi'nde 2024-2025 sezonunu 3. tamamlayacak.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
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