Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı Arkas Spor ile Karşılaşacak
Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, SMS Grup Efeler Ligi play-off 3-4 etabı ikinci maçında yarın Arkas Spor'a konuk olacak. İzmir'de oynanacak mücadelede Fenerbahçe, ilk maçı 3-1 kazanarak seride 1-0 önde bulunuyor.
Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, SMS Grup Efeler Ligi play-off 3-4 etabı ikinci maçında yarın Arkas Spor'a konuk olacak.
İzmir'de yer alan Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 16.00'da başlayacak.
Sahasında oynadığı ilk müsabakayı 3-1 kazanan Fenerbahçe'nin seride 1-0 üstünlüğü bulunuyor.
İki galibiyete ulaşan takım, Efeler Ligi'nde 2024-2025 sezonunu 3. tamamlayacak.
Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor