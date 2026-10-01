Fenerbahçe, En-Nesyri için konulan 3 dönem transfer yasağının kalktığını duyurdu

Fenerbahçe, En-Nesyri için konulan 3 dönem transfer yasağının kalktığını duyurduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe, Faslı futbolcu Youssef En-Nesyri'nin bonservis ücretiyle ilgili FIFA'nın verdiği 3 dönem transfer yasağının kalktığını duyurdu. Kulüp, ilgili ödemenin 27 Eylül'de yapıldığını ve FIFA nezdindeki işlemlerin tamamlandığını açıkladı.
Fenerbahçe, FIFA'nın verdiği 3 dönem transfer yasağıyla ilgili ödemenin 27 Eylül'de yapıldığını ve yasağın kalktığını duyurdu.
Fenerbahçe, Faslı futbolcu Youssef En-Nesyri'nin bonservis ücretiyle ilgili FIFA'nın verdiği 3 dönem transfer yasağının kalktığını açıkladı. Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Kulübümüz tarafından ilgili ödeme pazartesi (27 Eylül 2026) günü gerçekleştirilmiş, FIFA nezdindeki işlemler tamamlanmış ve Kulübümüze uygulanan geçici transfer yasağı kaldırılmıştır" denildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı