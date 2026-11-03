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Fenerbahçe, Emre Belözoğlu ile teknik direktörlük için anlaşmaya vardı

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Fenerbahçe, Emre Belözoğlu ile teknik direktörlük için anlaşmaya vardı
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Fenerbahçe, İsmail Kartal'ın ardından teknik direktörlük için Kasımpaşa'yı çalıştıran Emre Belözoğlu ile her konuda anlaşmaya vardı. Bugün yapılan görüşmenin olumlu sonuçlandığı belirtilirken, 46 yaşındaki teknik adamın kısa süre içinde resmi olarak açıklanması bekleniyor.

Fenerbahçe, Teknik Direktör Emre Belözoğlu ile anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın ardından yeni teknik direktör belli oldu. Sarı-lacivertliler, şu an Kasımpaşa'yı çalıştıran Emre Belözoğlu ile her konuda anlaşmaya vardı. Taraflar arasında bugün yapılan görüşme olumlu neticelendi.

Fenerbahçe'de 2.30'luk puan ortalaması yakalamıştı

İlk teknik direktörlüğünü Fenerbahçe'de yapan Emre Belözoğlu, takımıyla çıktığı 10 maçta 2.30'luk puan ortalaması yakalamıştı. Bu süreçte 7 galibiyete imza atan Belözoğlu, 2 beraberlik ve 1 de mağlubiyet yaşamıştı. Deneyimli çalıştırıcı, sarı-lacivertlilerin ardından RAMS Başakşehir, MKE Ankaragücü, Antalyaspor ve Kasımpaşa'da da görev yaptı. Geçen sezon küme düşme mücadelesi veren Kasımpaşa'yı ligde tutarak dikkat çeken Belözoğlu, bu sezon ligde geride kalan 10 maçta 17 puan topladı ve puan tablosunda 5. sırada yer aldı.

Futbolculuk döneminde Avrupa'da Inter, Newcastle United, Atletico Madrid gibi kulüplerde de forma giyen Emre Belözoğlu, 3 dil biliyor.

46 yaşındaki teknik adamın kısa süre içerisinde resmi olarak açıklanması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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