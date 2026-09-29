Haberler

Fenerbahçe, emekli olan Jan Vesely için maç öncesi veda seremonisi düzenledi.

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Basketbol kariyerini bitiren Çekyalı oyuncu Jan Vesely için Fenerbahçe-Bayern Münih maçı öncesi veda seremonisi düzenlendi. Törende Vesely'ye özel forma takdim edildi, birlikte oynadığı sporcuların mesajları dev ekranda gösterildi ve taraftarlar özel tezahüratla veda etti.

Profesyonel basketbol kariyerini noktalandıran Çekyalı sporcu Jan Vesely için Fenerbahçe- Bayern Münih maçı öncesi özel veda seremonisi düzenlendi.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın eski oyuncusu Jan Vesely, emekli oldu. Euroleague 2. haftasında Fenerbahçe - Bayern Münih maçı öncesi sarı-lacivertliler, Çekyalı oyuncu için veda seremonisi düzenledi. Müsabakadan önce Vesely'nin emekliliği için özel tasarlanan forma Fenerbahçe Spor Kulübü Genel Sekreteri Mahmut Uslu, Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Onan, Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Genel Menajeri Derya Yannier ve Takım Menajeri Cenk Renda tarafından kendisine takdim edildi.

Vesely'nin Fenerbahçe formasıyla beraber oynadığı sporcuların kendisine mesaj gönderdiği video da dev ekranda izletildi. Sarı-lacivertli taraftarlar da Çekyalı oyuncu için özel bestelenen "Jan Vesely, uçalım Vesely, smacı basmadan duramıyorum" tezahüratıyla Vesely'ye veda etti.

2014-2022 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Jan Vesely, bir Euroleague şampiyonluğu ve 4 Türkiye Ligi şampiyonluğu kazandı. Başarılı oyuncu ayrıca 2019 yılında Euroleague MVP'si seçildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Adana'da polise teslim olmamak için el bombasının pimini çekti! Bomba koli bandıyla etkisiz hale getirildi

Pimi çekilmiş bomba elindeydi! Çare koli bandı oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uşak'ta ışık yeşile döndü, harekete geçen tır 74 yaşındaki yayayı hayattan kopardı! Kaza anı kamerada

Işık yeşile döndü, tır harekete geçti! Yaşlı adam kurtarılamadı
Ünlü şirketten sürpriz karar! 55 milyona satıldı

Ünlü şirketten sürpriz karar! 55 milyona satıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletin malına el uzatanla bizim işimiz olmaz, olamaz

Bu sözler Fatma Betül Sayan Kaya'ya: Milletin malına el uzatanla...

Salah için flaş iddia: Oğlu için virüsten kaçtı

Salah hakkında "Virüsten kaçtı" iddiası
Tam 60 suçtan aranıyordu! Bu kez kaçamadı

"Ömrünü suç işlemeye adamış" dedirten firari bu kez kaçamadı
Okul önünde öldürülen Buse'nin babası konuştu: Eşinin ağabeyi 'Gerekirse seni vurur' diye tehdit etmiş

Buse'nin babası konuştu! Kızına 'Gerekirse seni vurur' mesajı
Beştepe'deki fon zirvesinde yol haritası belirlendi: 5 kritik karar

Beştepe'deki fon zirvesinde yol haritası belirlendi