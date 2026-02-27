Haberler

Fenerbahçe elenirken bile katkı sağladı! İşte UEFA ülke puanında son durum

UEFA Konferans Ligi'nde Samsunspor, Shkendija'yı eleyerek son 16 turuna yükseldi. Fenerbahçe ise UEFA Avrupa Ligi'nde Nottingham Forest'a 2-1 üstünlük sağlasa da ilk maçta aldığı 3-0'lık yenilgi nedeniyle Avrupa'ya veda etti. Bu sonuçların ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi. Türkiye, 51,075 puan ile 9. sıradaki yerini korudu.

UEFA Konferans Ligi'nde Samsunspor, Shkendija'yı eleyerek adını son 16 turuna yazdırdı. Karadeniz temsilcisi ilk maçı deplasmanda 1-0 kazanırken, rövanşta 4-0'lık net bir galibiyet aldı. Ntcham, Ndiaye ve Mouandilmandji (2) golleri getiren isimler oldu.

FENERBAHÇE VEDA ETTİ

UEFA Avrupa Ligi'nde ise Fenerbahçe, deplasmanda Nottingham Forest'ı 2-1 mağlup etti. Ancak ilk maçta alınan 3-0'lık yenilgi nedeniyle toplamda 4-2 geride kalan sarı-lacivertliler Avrupa'ya veda etti. Bu sonuçların ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi.

UEFA ÜLKE PUANI

  1. İngiltere - 113,075
  2. İtalya - 98,303
  3. İspanya - 92,359
  4. Almanya - 88.688
  5. Fransa - 80,141
  6. Portekiz - 69.266
  7. Hollanda - 66.929
  8. Belçika - 61.450
  9. TÜRKİYE - 51,075
  10. Çekya - 48,225
  11. Yunanistan - 47,112
  12. Polonya - 46.125
Alper Kızıltepe
