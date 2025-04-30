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Fenerbahçe, Efeler Lig'i üçüncüsü! Kanarya, Cev Cup'ta mücadele edecek

Fenerbahçe, Efeler Lig'i üçüncüsü! Kanarya, Cev Cup'ta mücadele edecek
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Fenerbahçe Medicana, Efeler Ligi 3-4 etabı serisinin 3. maçında Arkas Spor'u sahasında 3-1 mağlup ederek seriyi 2-1'e getirdi ve sezonu üçüncü tamamladı. Sarı-lacivertliler, gelecek sezon Cev Cup'ta mücadele edecek.

Efeler Ligi 3-4 etabı serisinin üçüncü ve son maçında Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, Arkas Spor'u konuk etti.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan maçı Fenerbahçe 3-1 kazandı. Sarı-lacivertliler, karşılaşmanın setlerini 25-23, 14-25, 25-20 ve 25-20'yle kazanarak seriyi 2-1 yaptı ve SMS Grup Efeler Ligi'ni üçüncülükle tamamladı.

CEV CUP'TA MÜCADELE EDECEK

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Medicana, gelecek sezon CEV Cup'ta mücadele etme hakkı kazandı. Sezonu dördüncü olarak tamamlayan İzmir temsilcisi ise bu sezonun başında gelecek sezondan itibaren Efeler Ligi'nde yer almayacaklarını açıkladığından dolayı lige veda etmiş oldu.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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