Fenerbahçe, Edson Alvarez ile Transfer Anlaşmasına Vardı
Fenerbahçe, kiralık transferi için prensip anlaşmasına vardığı Edson Alvarez'i İstanbul'da karşıladı. Futbol direktörü Devin Özek, oyuncuyu sağlık kontrolleri ve transfer görüşmeleri için havaalanında karşıladı.

Fenerbahçe'nin kiralık transferi konusunda prensip anlaşmasına vardığı Edson Alvarez, İstanbul'a geldi.

Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne ailesiyle Londra'dan kalkan özel uçakla gelen Alvarez'i Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek karşıladı.

Sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini tamamlamak için İstanbul'a gelen oyuncu, açıklama yapmadan özel araçla terminalden ayrıldı.

