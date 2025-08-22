Fenerbahçe, Edson Alvarez ile Prensip Anlaşmasına Vardı

Fenerbahçe, Edson Alvarez ile Prensip Anlaşmasına Vardı
Güncelleme:
Kadro yapılanmasını sürdüren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertli ekip, West Ham United forması giyen 27 yaşındaki ön libero Edson Alvarez'in kiralık transferi için prensip anlaşmasına varıldığını duyurmuştu. Prensip anlaşmasına varılan Meksikalı futbolcu, saat 14.30'da İstanbul'a geldi. Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne inen 27 yaşındaki futbolcuyu sportif direktör Devin Özek karşıladı. Daha sonra alandan ayrılan Alvarez, yapılacak olan sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
