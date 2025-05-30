Fenerbahçe, Edin Dzeko'ya Veda Etti

FENERBAHÇE Kulübü, 2 sezondur sarı-lacivertli formayı giyen tecrübeli futbolcusu Edin Dzeko'ya veda etti.

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan veda paylaşımı şu şekilde:

"Bazı oyuncular gol atar.

Bazıları pazubandını takar.

Edin Dzeko her ikisini de yaptı ve çok az kişinin başarabileceği bir liderlik yaptı.

Teşekkürler Edin, sen her zaman kalbimizde olacaksın."