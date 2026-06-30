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Fenerbahçe, Topuk Yaylası'nda çalışmalarını sürdürüyor

Fenerbahçe, Topuk Yaylası'nda çalışmalarını sürdürüyor
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Yeni sezon hazırlıklarını Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe, günün ikinci antrenmanını koşu, ısınma ve dar alan pas çalışmalarıyla tamamladı. Anderson Talisca takımdan ayrı özel programla çalıştı.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Düzce'de kamp yapan Fenerbahçe, günün ikinci antrenmanını Topuk Yaylası Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Yeni sezon hazırlıklarını Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe, bugün yaptığı ikinci antrenmanla günü tamamladı. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan çalışma, dar alanda pas organizasyonlarıyla devam etti. Teknik heyetin yakından takip ettiği antrenmanda futbolcuların istekli ve tempolu görüntüsü dikkat çekti. Çalışmanın basına kapalı olarak gerçekleştirilen bölümünde ise tek kale maç oynandı. Hafif sakatlığı bulunan Anderson Talisca ise takımdan ayrı özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü. Sarı-lacivertli ekip, yeni sezon öncesi hazırlıklarına Topuk Yaylası Tesisleri'nde planlanan program doğrultusunda devam edecek. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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