Fenerbahçe, Dorgeles Nene ile Transfer Görüşmelerine Başladı

Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki 22 yaşındaki Malili futbolcu Dorgeles Nene, İstanbul'a geldi. Oyuncuya Fenerbahçe Sportif Direktörü Devin Özek eşlik etti. Nene'nin sağlık kontrollerinin bugün yapılacağı bildirildi.

Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerinde bulunduğu 22 yaşındaki Malili futbolcu Dorgeles Nene, İstanbul'a geldi.

Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne özel uçakla sabaha karşı gelen Salzburglu oyuncuya, Fenerbahçe Sportif Direktörü Devin Özek eşlik etti.

Malili oyuncunun bugün sağlık kontrollerinden geçeceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
