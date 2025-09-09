Haberler

Fenerbahçe, Domenico Tedesco ile Anlaştı

Fenerbahçe Futbol Takımı, teknik direktörlük görevine İtalyan çalıştırıcı Domenico Tedesco’yu getirdi. 39 yaşındaki Tedesco ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı. Yardımcısı ise eski futbolcu Gökhan Gönül olacak.

Fenerbahçe Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevine İtalyan çalıştırıcı Domenico Tedesco getirildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 39 yaşındaki teknik adamla 2 yıllık sözleşme imzalanacağını aktarıldı.

Tedesco'nun yardımcılığını eski Fenerbahçeli futbolcu Gökhan Gönül'ün yapacağı kaydedildi.

Son olarak Belçika Milli Futbol Takımı'nı çalıştıran Domenico Tedesco, Leipzig, Spartak Moskova, Schalke 04 ve Erzgebirge Aue'de teknik direktör olarak görev aldı.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
