Fenerbahçe Divanı'nda korkutan anlar! Ali Koç üyeyi görünce yerinden fırladı
Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
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Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı için 4 adayın yarıştığı seçimde korku dolu anlar yaşandı. Bir üye fenalaştı, salonda panik havası oluştu. Başkan Ali Koç yerinden fırlayıp üyenin yanına koştu.
Fenerbahçe'nin Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen Genel Kurul'a Başkan Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, Yüksek Divan Kurulu Başkan adayları Vefa Küçük, Uğur Dündar, Sait Yılmaz, Nail Kır ve üyeler katıldı. Divan'da Vefa Küçük ve Uğur Dündar birbirinden sert açıklamalar yaptı.
FENALIK GEÇİRDİ
Başkan adaylarının atışması sırasında bir üye fenalık geçirdi. Salonda panik havası oluşunca Başkan Ali Koç yerinden fırlayıp, üyenin yanına koştu. Yapılan ilk müdahalenin ardından üye ambulansla hastaneye götürüldü.