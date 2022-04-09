Fenerbahçe Divanı'nda korkutan anlar! Ali Koç üyeyi görünce yerinden fırladı

Fenerbahçe'nin Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen Genel Kurul'a Başkan Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, Yüksek Divan Kurulu Başkan adayları Vefa Küçük, Uğur Dündar, Sait Yılmaz, Nail Kır ve üyeler katıldı. Divan'da Vefa Küçük ve Uğur Dündar birbirinden sert açıklamalar yaptı.

FENALIK GEÇİRDİ

Başkan adaylarının atışması sırasında bir üye fenalık geçirdi. Salonda panik havası oluşunca Başkan Ali Koç yerinden fırlayıp, üyenin yanına koştu. Yapılan ilk müdahalenin ardından üye ambulansla hastaneye götürüldü.