Fenerbahçe Divanı'nda korkutan anlar! Ali Koç üyeyi görünce yerinden fırladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fenerbahçe Divanı'nda korkutan anlar! Ali Koç üyeyi görünce yerinden fırladı

Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
 - Güncelleme:

Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı için 4 adayın yarıştığı seçimde korku dolu anlar yaşandı. Bir üye fenalaştı, salonda panik havası oluştu. Başkan Ali Koç yerinden fırlayıp üyenin yanına koştu.

Fenerbahçe'nin Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen Genel Kurul'a Başkan Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, Yüksek Divan Kurulu Başkan adayları Vefa Küçük, Uğur Dündar, Sait Yılmaz, Nail Kır ve üyeler katıldı. Divan'da Vefa Küçük ve Uğur Dündar birbirinden sert açıklamalar yaptı.

Fenerbahçe Divanı'nda korkutan anlar! Ali Koç üyeyi görünce yerinden fırladı

FENALIK GEÇİRDİ

Başkan adaylarının atışması sırasında bir üye fenalık geçirdi. Salonda panik havası oluşunca Başkan Ali Koç yerinden fırlayıp, üyenin yanına koştu. Yapılan ilk müdahalenin ardından üye ambulansla hastaneye götürüldü.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Uğur Dündar, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title