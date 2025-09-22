Haberler

Fenerbahçe, Dinamo Zagreb Maçına Hazırlanıyor

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb ile karşılaşmak üzere hazırlıklarına başladı. Antrenmanlar, salon ve sahada gerçekleştirilen yenilenme çalışmaları ile devam ediyor.

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb ile 24 Eylül Çarşamba günü deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, ara vermeden hazırlıklarına başladı.

Kulübün açıklamasına göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümü, salonda yapıldı.

Yenilenme çalışmalarının ardından sarı-lacivertli futbolcular, sahada aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar gerçekleştirdi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayarak Hırvatistan'a gidecek.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
