Fenerbahçe, Dinamo Kiev maçına statta çalıştı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fenerbahçe, Dinamo Kiev maçına statta çalıştı

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Dinamo Kiev maçına statta çalıştı

Fenerbahçe, çarşamba akşamı Dinamo Kiev ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçının hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Fenerbahçe, çarşamba akşamı Dinamo Kiev ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçının hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Ülker Stadı'nda Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idman, dayanıklılık koşuları ile başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel çalışmalarla da noktalandı. Mert Hakan Yandaş ve Serdar Aziz'in tedavilerine edildi.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title