Fenerbahçe, Dinamo Kiev ile karşılaşacak Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu ilk mücadelesinde yarın Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu ilk mücadelesinde yarın Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sebebiyle Polonya'nın Lodz şehrindeki Miejski Stadı'nda TSİ 21.00'de başlayacak karşılaşmada İsveç Futbol Federasyonu'ndan Glenn Nyberg düdük çalacak. Nyberg'in yardımcılıklarını ise Mahbod Beigi ile Andreas Söderqvist üstlenecek. Portekizli teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde ilk resmi maçına Dinamo Kiev karşısında çıkacak Fenerbahçe, sahadan galip ayrılarak eve avantajlı bir şekilde dönmeyi hedefliyor. Karşılaşmanın rövanşı ise Ülker Stadyumu'nda 27 Temmuz saat 19.00'da oynanacak. HAZIRLIK MAÇLARINI İYİ DEĞERLENDİRDİ Fenerbahçe, yeni sezon öncesi hazırlık maçlarını iyi değerlendirdi. Samandıra, Avusturya ve Sakarya'da toplamda 6 maç yapan sarı-lacivertliler 5'inden galip ayrılırken, 1 mücadele ise berabere sonuçlandı. UEFA KADROSUNDA 9 İSİM YER ALMIYOR Fenerbahçe'nin UEFA'ya gönderdiği listede 9 isim yer almıyor. Sarı-lacivertli ekipte transfer görüşmeleri süren Güney Koreli stoper Kim Min Jae, yeni transfer Tiago Çukur ile sakatlığı bulunam Nazım Sangare'nin dışında kadroda düşünülmeyen Luiz Gustavo, Mauricio Lemos, Marcel Tisserand, Max Meyer, Mbwana Samatta ve Steven Caulker, kadroda bulunmuyor. Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği 25 kişilik kadroda şu isimler yer alıyor: Altay Bayındır, Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, Filip Novak, Attila Szalai, Willian Arao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Diego Rossi, Enner Valencia, Dimitris Pelkas, Joshua King, Lincoln Henrique, İrfan Can Kahveci, Bruma, Arda Güler, Miha Zajc, Miguel Crespo, Burak Kapacak, İsmail Yüksek, Emre Mor, Mergim Berisha, Serdar Dursun, Bright Osayi-Samuel, Muhammed Gümüşkaya. MUHTEMEL 11 Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un Dinamo Kiev mücadelesine şu 11'le çıkması bekleniyor: Altay - Bright Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Szalai, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, İrfan Can, Zajc, Rossi, Lincoln Henrique, Valencia. Demirören Haber Ajansı / Spor Spor Haberler

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