Fenerbahçe, Diego Carlos'u Como'ya Kiraladı
Fenerbahçe, Brezilyalı defans oyuncusu Diego Carlos'un kiralık transferi konusunda İtalya'nın Como Kulübü ile anlaşmaya vardı. Carlos, geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle kısıtlı süre aldığı Süper Lig'de forma giymişti. Como Teknik Direktörü Fabregas, Carlos'un defans hattına büyük katkı sağlayacağını belirtti.

Fenerbahçe, Brezilyalı oyuncu Diego Carlos'un kiralık transferi konusunda İtalya'nın Como Kulübü ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Fenerbahçe, 2024-2025 sezonu ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Diego Carlos'u yeni sezon kadro planlaması kapsamında İtalyan ekibi Como'ya kiraladı. Carlos, geçtiğimiz sezon yaşadığı ağır sakatlıklar nedeniyle Süper Lig'de 4, Ziraat Türkiye Kupası'nda 1 maçta görev aldı.

32 yaşındaki defans oyuncusu sarı-lacivertlilerde teknik heyetin raporu doğrultusunda Como'nun geçici transferinde anlaşma sağladı.

İtalyan ekibi transfere ilişkin resmi internet sitesinden duyuruda bulunurken, Brezilyalı defansın kariyeri ile ilgili bilgiler aktarıldı. Como Teknik Direktörü Cesc Fabregas ise, "Diego Carlos sağlam ve deneyimli bir defans oyuncusu. Oyun tarzımızı anlıyor ve defans hattımıza harika bir katkı sağlayacak" değerlendirmesinde bulundu.

Diego Carlos, transferi sonrası duygularını şu sözlerle paylaştı: "Como'yu seçmemin sebebi, kulübün gerçekten heyecan verici ve harika bir futbol geçmişine dayanan projesiydi. Hala gelişen ve çok umut vadeden bir proje. Hem kendisine hem de takıma yardımcı olmak istiyorum." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
