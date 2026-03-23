Fenerbahçe derbisine yetişecek mi? İşte Osimhen'in kaçıracağı maçlar

Galatasaray'da ameliyata alınan Victor Osimhen'in sahalardan ne kadar uzak kalacağı ve hangi maçlarda forma giyemeyeceği netleşmeye başladı.

5-6 HAFTALIK AYRILIK BEKLENİYOR

Sakatlığı sonrası ameliyat olan yıldız golcü, daha önce yaptığı açıklamada 5-6 hafta içinde sahalara dönmeyi hedeflediğini belirtmişti. Bu süreçte takımını kritik maçlarda yalnız bırakacak.

5 MAÇI KAÇIRMASI BEKLENİYOR

Osimhen'in Süper Lig'de Trabzonspor (D), Göztepe (D), Kocaelispor ve Gençlerbirliği (D) karşılaşmalarında forma giymesi beklenmiyor. Ayrıca Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynanacak Gençlerbirliği maçını da kaçırması yüksek ihtimal olarak değerlendiriliyor.

DERBİ YARIŞI ZAMANA BAĞLI

Yıldız futbolcunun nisan ayının son haftasında oynanacak Fenerbahçe derbisine yetişip yetişemeyeceği ise tedavi sürecine bağlı olacak. Sağlık ekibinin vereceği karar, derbide oynayıp oynamayacağını belirleyecek.