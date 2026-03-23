Haberler

Fenerbahçe derbisine yetişecek mi? İşte Osimhen'in kaçıracağı maçlar

Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ameliyat olan Osimhen'in yaklaşık 5 maç kaçırması beklenirken, Fenerbahçe derbisinde oynayıp oynamayacağı iyileşme sürecine bağlı olacak.

Galatasaray'da ameliyata alınan Victor Osimhen'in sahalardan ne kadar uzak kalacağı ve hangi maçlarda forma giyemeyeceği netleşmeye başladı.

5-6 HAFTALIK AYRILIK BEKLENİYOR

Sakatlığı sonrası ameliyat olan yıldız golcü, daha önce yaptığı açıklamada 5-6 hafta içinde sahalara dönmeyi hedeflediğini belirtmişti. Bu süreçte takımını kritik maçlarda yalnız bırakacak.

5 MAÇI KAÇIRMASI BEKLENİYOR

Osimhen'in Süper Lig'de Trabzonspor (D), Göztepe (D), Kocaelispor ve Gençlerbirliği (D) karşılaşmalarında forma giymesi beklenmiyor. Ayrıca Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynanacak Gençlerbirliği maçını da kaçırması yüksek ihtimal olarak değerlendiriliyor.

DERBİ YARIŞI ZAMANA BAĞLI

Yıldız futbolcunun nisan ayının son haftasında oynanacak Fenerbahçe derbisine yetişip yetişemeyeceği ise tedavi sürecine bağlı olacak. Sağlık ekibinin vereceği karar, derbide oynayıp oynamayacağını belirleyecek.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıİsmail Burak Uzun:

Tamam bu maçları kaçıracağı zaten belliydi. Onda sıkıntı yok ama antreman ve maç eksiğini nasıl kapatacaksınız? Bir de 5 6 hafta deniliyor ama bu ameliyatı olanlar genelde 6-8 hafta arasında iyileşme gösteriyor. Sakatlığı geçmeden oynatmak ne kadar mantıklı onu da bilmiyorum.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

