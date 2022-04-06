Fenerbahçe derbisinden önce deprem! Galatasaray'da futbolcuları yıkan karar - Haberler

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Fenerbahçe derbisinden önce deprem! Galatasaray'da futbolcuları yıkan karar

Spor
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Galatasaray'da gerçekleştirilen genel kurulda idari yönden ibra edilmeyen yönetimin, onaya sunduğu bütçe talebi de reddedildi. 30 Nisan'a kadar yapılacak ödemeler durduruldu. Pazar günü Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe derbisine özel prim koyulmayacak.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, Kadıköy'de ezeli rakibi Fenerbahçe ile önemli bir derbi mücadelesine çıkacak. Sarı-Kırmızılılar geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen genel kurulda idari yönden ibra edilmeyen yönetimin, onaya sunduğu bütçe talebi de reddedilince eller kollar bağlandı.

Fenerbahçe derbisi öncesi deprem! Galatasaray'da futbolcuları yıkan karar

PRİM YOK

Sabah'ta yer alan habere göre; 30 Nisan'a kadar yapılacak ödemeler durdurulurken Fenerbahçe derbisine özel prim de koyulmayacak. Dev maçın önemini bilen teknik direktör Domenec Torrent ise cumartesi akşamı takımını Florya'da kampa alacak.

Fenerbahçe derbisi öncesi deprem! Galatasaray'da futbolcuları yıkan karar

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Spor

Domenec Torrent, Burak Elmas, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Haberler

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Yorumlar (1)

mahmut mardinli mardinli:

galatasaraylıyım ama takımdan umutsuzum, fener zaten güçlü bir takım değil 5 para etmez düzeydeler şu an, ama GS için bir anlam ifade etmeyen bir maç olacağından fenerin kazanma ihtimali yüksek.. maalesef.

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