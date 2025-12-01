Haberler

Fenerbahçe, Derbide Galatasaray'ı Konuk Etti

Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray ile derbi maçında karşı karşıya geldi. Teknik direktör Domenico Tedesco, ilk 11'de 3 değişiklik yaparak sahaya çıktı. Fenerbahçe, 4 futbolcusundan yoksun bir kadro ile maça başladı. Taraftarlar, tribünleri doldurarak takıma büyük destek verdi.

FENERBAHÇE, Süper Lig'in 14'üncü haftasında derbi maçta Galatasaray'ı konuk etti.

Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde saat 20.00'de başlayacak mücadelede hakem Yasin Kol düdük çaldı. Yasin Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci üstlendi.

TEDESCO'DAN 11'DE 3 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, UEFA Avrupa Ligi'nin 5'inci haftasında oynanan Ferencvaros maçının ilk 11'inde 3 değişiklik yaparak takımını derbide sahaya sürdü. Yiğit Efe Demir, Anderson Talisca ve Oğuz Aydın derbiye yedek kulübesinde başladı. Bu oyuncuların yerine Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek ve Dorgeles Nene ilk 11'de görev yaptı.

Fenerbahçe sahaya şu ilk 11 ile çıktı:

"Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Alvarez, İsmail Yüksek, Nene Asensio, Kerem Aktürkoğlu, En Nesyri."

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe, Galatasaray'ı konuk ettiği derbi maça 4 futbolcusundan yoksun çıktı. Çağlar Söyüncü ile Sebastian Szymanski hafif sakatlıkları bulunduğu için kadroda yer almazken, İrfan Can Eğribayat ile Bartuğ Elmaz ise teknik ekip kararıyla maç kadrosuna alınmadı.

ESKİ BAŞKAN ALİ KOÇ TRİBÜNDEN İZLEDİ

Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç, Galatasaray ile oynanan derbi maçı tribünden takip etti. Maçtan 1 saat önce stadyuma gelen Ali Koç, taraftarlar ile fotoğraf çektirdikten sonra tribüne giriş yaptı.

TARAFTARDAN TAM DESTEK

Fenerbahçeli taraftarlar, Galatasaray ile oynanan derbi maçta tribünleri tamamen doldurdu. Takıma tezahüratlarda bulunan taraftarlar, önemli destek verdi. Maçtan önce ise 4 tribünde de yer alan koreografi ile görsel şölen oluşturuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
