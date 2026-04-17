Fenerbahçe, derbiye puan kaybıyla gidiyor

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile oynadığı maçta son dakikada yediği golle uzatmalarda puan kaybı yaşadı. 2-2 berabere tamamlanan karşılaşma, sarı-lacivertli ekibin 3 maçlık galibiyet serisini de sona erdirdi.

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'a karşı uzatmalarda puan kaybı yaşadı ve Galatasaray ile oynayacağı derbi öncesi avantaj kaybetti.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler, 1-0 geriye düştüğü mücadelede uzatma dakikalarına Talisca ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle önde girdi. Karadeniz ekibi 90+8'de beraberlik golünü bulurken müsabaka da eşitlikle tamamlandı.

Kanarya'nın 3 maçlık galibiyet serisi de sona erdi. Fenerbahçe, 23 Şubat tarihinde evinde oynadığı Kasımpaşa maçı ve 17 Eylül 2025'te oynanan Alanyaspor maçlarında da uzatma dakikalarında puan kaybı yaşamıştı. - İSTANBUL

Gülistan Doku dosyasında Tunceli karıştı: “Katil” sloganları yükseldi

Tunceli'de kıyamet koptu! Polis, kalabalığı kontrol etmekte zorlandı
112 çalışanı okul saldırısı sonrası gözyaşlarına boğuldu! Görüntüler bakanlığı harekete geçirdi

112 çalışanı gözyaşlarına boğuldu, görüntü bakanlığı harekete geçirdi
Bursaspor şampiyonluk için sahaya çıkıyor: 1 puana 1. Lig

1 puan alırlarsa şampiyonlar
Zhegrova'dan Beşiktaş'a yeşil ışık

Süper Lig devine yeşil ışık yaktı
Kocasının yanlışlıkla gönderdiği mesaj sayesinde aldatıldığını öğrendi

Kocasının yanlışlıkla gönderdiği mesajla aldatıldığını öğrendi
112 çalışanı okul saldırısı sonrası gözyaşlarına boğuldu! Görüntüler bakanlığı harekete geçirdi

112 çalışanı gözyaşlarına boğuldu, görüntü bakanlığı harekete geçirdi
ABD'nin başına 10 milyon dolar ödül koyduğu Kataib Hizbullah lideri ilk kez ortaya çıktı

ABD'nin 10 milyonluk ödül koymuştu! Zafer Yürüyüşünde ortaya çıktı
ABD'yi karıştıran kareler: 'Süper güç' kendi askerlerini bile doyuramıyor

İran'da tehditler savuran ABD askerlerinin düştüğü duruma bakın