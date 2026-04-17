Fenerbahçe, derbiye puan kaybıyla gidiyor
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler, 1-0 geriye düştüğü mücadelede uzatma dakikalarına Talisca ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle önde girdi. Karadeniz ekibi 90+8'de beraberlik golünü bulurken müsabaka da eşitlikle tamamlandı.
Kanarya'nın 3 maçlık galibiyet serisi de sona erdi. Fenerbahçe, 23 Şubat tarihinde evinde oynadığı Kasımpaşa maçı ve 17 Eylül 2025'te oynanan Alanyaspor maçlarında da uzatma dakikalarında puan kaybı yaşamıştı. - İSTANBUL