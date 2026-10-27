Fenerbahçe, derbi mağlubiyetinin ardından İsmail Kartal ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe, Teknik Direktör İsmail Kartal'ın görevinden ayrılma kararını yönetimle paylaştığını ve yapılan görüşmeler sonrasında yolların ayrıldığını duyurdu.

Fenerbahçe'de dün derbide alınan mağlubiyetin ardından Teknik Direktör İsmail Kartal, görevinden ayrılma talebi için Başkan Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu ile görüşme gerçekleştirdi. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yapılan görüşme sonrası karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı. Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Teknik Direktörümüz İsmail Kartal, görevinden ayrılma kararını yönetimimizle paylaşmış ve yapılan görüşmeler neticesinde bu karar karşılıklı anlayış ve saygı çerçevesinde değerlendirilmiştir. Kulübümüze verdiği emek, gösterdiği özveri ve Fenerbahçe'ye olan bağlılığı için İsmail Kartal'a teşekkür ediyoruz. Kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı