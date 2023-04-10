Fenerbahçe'den zehir zemberek açıklama: Utanma da kalmamış, çadır tiyatrosuna döndü bu iş

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Karagümrük karşılaşmasından sonra çok sert açıklamalar yaptı. Baki, "Adaletin bekçisi olan rakibimiz program yapacaktı. Salı günü yapmalarını öneriyorum. Lale Orta diyorlar, Fenerbahçe şampiyon olacak diyorlar programlarda. Utanma da kalmamış, çadır tiyatrosuna döndü bu iş" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fatih Karagümrük'ü geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, karşılaşma sonrası hakem kararlarına isyan etti. Açıklamalarda bulunan Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki; MHK, Galatasaray ve Erden Timur'u topa tuttu.

İşte Baki'nin açıklamaları:

"Bugün ciddi anlamda konuşulması gereken vahametler yaşandı. Fenerbahçe bu akşam yine herkesin gözü önünde planlı ve programlı şekilde bu sezon 3. kez şampiyonluk yarışından koparılmaya çalışıldı.

"UTANMA DA KALMAMIŞ"

Bizim en uzak tribünden görebildiğimiz penaltıyı ne hakem görebildi, ne de VAR... Bu artık kabul edilemez bir noktaya geldi. Lale Orta diyorlar, MHK diyorlar. 'Bu hakemler Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak' algısı var. Bundan herhalde bir tek hakemlerin haberi yok. Lale Orta ve MHK'ya sesleniyorum, son objektiflik kırıntılarını kurtarmaya çalışalım hep beraber. Utanma da kalmamış, çadır tiyatrosuna döndü bu iş.

"ADALETİN BEKÇİSİ RAKİBİMİZE ÇAĞRIMIZDIR"

Adaletin bekçisi olan rakibimiz bir program yapacaktı hatırlarsınız. Önümüzdeki salı günü bu programı yapmalarını öneriyorum. Birikmişleri de masaya koyun da hep beraber hesabı keselim."

"HİÇBİR ŞEY AÇIKLAMAYACAKLAR"

Klasik açıklamalar... Madem herkes için adalet, Türk futbolunun bekası için ellerindekileri açıklasınlar. Ama hiçbir şey açıklamayacaklar."

"TARAFTARIMIZDA TRAVMA VAR"

Taraftarımızda birikmiş bir travma var, 9. yıla giriyoruz. Bize yapsınlar. Sahada oynanırken Fenerbahçe oyuncusunu ıslıklamanın kime ne yararı var? Hala ayaktayız ve iki kupada yolumuza devam ediyoruz. Onlardan takımın etrafında kenetlenmelerini rica ediyorum.

"RACONSUZLUK"

Zaniolo belgesini canlı yayında öyle göstermek büyük bir raconsuzluk. Bize de geliyor menajerler tarafından, fiyat şişirmek için yapılan şeyler. Bu toplara hiçbir zaman girmedik."