Fenerbahçe'den Yunus Emre Konak için resmi teklif! Brentford'dan cevap geldi

Fenerbahçe, Premier Lig ekibi Brentford forması giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Yunus Emre Konak için resmi teklif yaptı. İngiliz ekibi tarafından Fenerbahçe'nin yaptığı ilk teklif geçerli görülmedi.

Orta saha arayışlarına devam eden Süper Lig devi Fenerbahçe, transferde gözünü İngiltere'ye çevirdi.

YUNUS EMRE İÇİN RESMİ TEKLİF

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Premier Lig ekibi Brentford forması giyen 19 yaşındaki Yunus Emre Konak için harekete geçti. Sarı-lacivertlilerin, genç oyuncu için 10 milyon euro ve bonuslar içeren resmi bir teklif yaptığı belirtildi.

BRENTFORD'DAN FENERBAHÇE'YE CEVAP

Haberde, İngiliz ekibi Brentford'ın Fenerbahçe'nin yaptığı ilk teklifi yeterli bulmadığı aktarıldı. Sarı-lacivertlilerin, genç oyuncu için girişimlerine devam edeceği kaydedildi.

15 MAÇTA 208 DAKİKA SÜRE ALDI

Geride kalan sezonda Sivasspor'dan Brentford'a 4.5 milyon euro bonservis karşılığında transfer olan Yunus Emre, yaşadığı sakatlık sebebiyle 15 maçta 298 dakika süre alabildi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
