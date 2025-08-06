Fenerbahçe'den yılın takası

Juventus forması giyen Douglas Luiz'i kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, yıldız oyuncu için transfer formülünü buldu.

AMRABAT GİDECEK DOUGLAS LUIZ GELECEK

La Repubblica'da yer alan habere göre; Fenerbahçe, Juventus'ta gelecek sezon kadroda düşünülmeyen Douglas Luiz için takas teklifi yapmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği Sofyan Amrabat'ı kadrosunda görmek isteyen Juventus'a takas teklifi önerecek.

JUVENTUS SICAK BAKIYOR

Haberde, İtalyan ekibinin bu tekliften menajerler aracılığıyla haberdar olduğu ve teklife sıcak baktığı belirtildi. Torino ekibinin transferin mali şartlarını incelemeyi planladığı aktarıldı.

PİYASA DEĞERİ 30 MİLYON EURO

27 yaşındaki orta saha oyuncusunun İtalya Serie A kulübü Juventus ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Brezilyalı futbolcunun güncel piyasa değeri ise 30 milyon euro civarında.