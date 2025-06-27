Fenerbahçe'den yılın bombası! Osimhen için görüşmeler başladı

Fenerbahçe'den yılın bombası! Osimhen için görüşmeler başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, Nijeryalı golcü Victor Osimhen için devreye girdi. Sarı-lacivertlilerin Napoli'ye teklifini sunduğu belirtilirken, en yüksek teklifin Fenerbahçe'den olduğu ifade edildi.

Gelecek sezon Süper Lig'de mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe için transferde flaş bir iddia ortaya atıldı.

OSIMHEN İÇİN DEVREDELER

Ekol TV'nin haberine göre; Jose Mourinho önderliğinde transfer çalışmasını sürdüren Fenerbahçe, geride bıraktığımız sezonda Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen için devreye girdi.

EN YÜKSEK TEKLİF FENERBAHÇE'DEN

Haberde, Sarı-lacivertlilerin Napoli'ye Osimhen için bir teklif yaptığı belirtildi. Ayrıca Fenerbahçe'nin, yıldız ismin transferi için Napoli'ye şu ana kadar ki en yüksek teklif yapan kulüp olduğu iddia edildi.

TALİPLERİ ÇOK

Osimhen'e Fenerbahçe'nin dışında Galatasaray ve Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in de ciddi şekilde ilgisi bulunuyor.

SEZON PERFORMANSI

26 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezonda Galatasaray'da41 maçta süre aldı ve 37 gol, 8 asistlik performans sergiledi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Binlerce Bucasporlu taraftarlar kulübe borcunu kapatmak için sokağa çıkıyor

Binlerce taraftar kulübün borcunu kapatmak için sokaklara inecek
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıdoğrucu davut:

GS storeden formasini alirsiniz ancak

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarılevent tugcu:

Osi fenerde oynamaz.

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kritik veri açıklandı, altın fiyatları çok sert çakıldı

Kritik veri açıklandı, altın fiyatları çok sert çakıldı
26 ilde yapılan son seçim anketi! İki sürpriz parti baraj sınırında

26 ilde yapılan son seçim anketi! Sürpriz sonuçlar var
Kim Milyoner Olmak İster'de 80 Yaşındaki yarışmacıdan alkış toplayan başarı

80 yaşındaki yarışmacı gözyaşlarına hakim olamadı! İşte kazandığı para
Türkiye sıcaktan kavrulurken Rize'de kar kalınlığı 5 metreyi buldu

Türkiye sıcaktan kavrulurken bir şehrimiz karla mücadele ediyor
600 bin kamu işçisinin zam pazarlığında ikinci teklif belli oldu

Hükümetten kamu işçisine yaptığı ikinci zam teklifi belli oldu
Rutin kan sonuçlarına bakan hemşire, ekranda gördüğüne inanamadı

Rutin kan sonuçlarına bakan hemşire, ekranda gördüğüne inanamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan güncel rakamları paylaştı: Tam manasıyla destan yazdık

"Tam manasıyla destan yazdık" deyip güncel rakamları tek tek paylaştı
Vahşice öldürülmüştü! Rümeysa Özcan davasında çıkan karar ayakta alkışlandı

Rümeysa Özcan davasında çıkan karar ayakta alkışlandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.