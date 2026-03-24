Haberler

Fenerbahçe, sosyal medyadan asılsız iddialarda bulunanlar hakkında suç duyurusunda bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe Spor Kulübü, sosyal medya üzerinden yayılan asılsız iddialara karşı hukuki süreç başlatıldığını açıkladı. Kulüp, kamuoyunu yanlış bilgilendiren hesaplar hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu ve bu girişimlerin Fenerbahçe'de karşılık bulmayacağını vurguladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Organize şekilde gündeme sokulan yalan yanlış suçlamalar ve iftiralarla ilgili hukuki süreçler başlatılmış; ilgili kişi ve hesaplar nezdinde suç duyurularında bulunulmaya başlanmıştır. Kulübümüze zarar veren bu kişilerle ilgili süreç kararlılıkla sürdürülecektir" denildi.

Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan ve Yönetim Kurulu imzasıyla yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son dönemde sosyal medya platformları üzerinden sistematik olarak dolaşıma sokulan asılsız iddiaları, çarpıtılmış bilgileri ve organize manipülasyon girişimlerini dikkatle takip etmekteyiz. Adeta tek elden hazırlanarak organize şekilde gündeme sokulan yalan yanlış suçlamalar ve iftiralarla ilgili hukuki süreçler başlatılmış; ilgili kişi ve hesaplar nezdinde suç duyurularında bulunulmaya başlanmıştır. Kulübümüze zarar veren bu kişilerle ilgili süreç kararlılıkla sürdürülecektir.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu olarak; sportif anlamda alınan kararların ve atılan adımların yoruma açık olduğunun, yeri geldiğinde eleştirilebileceğinin bilincindeyiz. Üyelerimizden ve taraftarlarımızdan gelen, samimiyetle paylaşılan her yorum ve eleştiri, bizim için olmazsa olmaz nitelikte ve değerdedir. Bu doğrultuda, kendi değerlendirmelerimizi ve özeleştirimizi de her zaman yapıyoruz. Futbol takımımız nezdinde son dönemde üst üste gelen saha sonuçlarının oluşturduğu duyguyu camiamızla birlikte en güçlü şekilde hissediyor ve anlıyoruz. Bunun sorumluluğunu da omuzlarımızda taşıyoruz. Konuşulması gereken her konunun doğru zeminde ve açık şekilde ele alınmasından hiçbir zaman kaçınmayız. Ancak tek merkezden çıkan, yalan yanlış manipülatif içeriklerin, kimliği belirsiz sahte hesaplar üzerinden gündeme getirildiği, aynı içeriklerin koordineli şekilde bazı kişilerce çeşitli yayın organları üzerinden kamuoyuna aktarıldığı bu ortamın, Fenerbahçemiz için ne denli sağlıksız, ne kadar zarar veren bir atmosfer oluşturduğu açıktır."

"Camiamızı etkilemeye yönelik hiçbir girişimin Fenerbahçe'de karşılığı yoktur"

Kongre üyelerinin ve taraftarların, kaynağı ve dayanağı olmayan iddia, iftira ve manipülasyonlara karşı her zamankinden daha dikkatli olmaları istenirken, "Sosyal medya üzerinden hayata geçirilmeye çalışılan yalan, yanlış ve iftiralarla gündemi yönlendirmeye, camiamızı etkilemeye yönelik hiçbir girişimin Fenerbahçe'de karşılığı yoktur; bu yöntemlerin sonuç doğurmayacağı açıktır. Fenerbahçe'nin gündemi, farklı mecralarda oluşturulmaya çalışılan algılarla değil; kulübümüzün gerçekleri ve camiamızın iradesiyle belirlenir. Kulübümüzün gündemine ilişkin tüm başlıklar, nisan ayında yapılacak Yüksek Divan Kurulu Toplantımızda kapsamlı şekilde ele alınacaktır" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

