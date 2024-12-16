Fenerbahçe'den üç isim için sakatlık açıklaması
Fenerbahçe, RAMS Başakşehir maçında sakatlanan üç futbolcu için sağlık durumu bilgilendirmesi yaptı. Rodrigo Becao'nun sağ dizinde, Dominik Livakovic ve Oğuz Aydın'ın ise sağ arka adalelerinde yırtık ve kanama tespit edildi. Oyuncuların tedavi süreçlerine başlandığı belirtildi.
Fenerbahçe, RAMS Başakşehir maçında sakatlanan Dominik Livakovic, Rodrigo Becao ve Oğuz Aydın'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yayımladı.
RESMİ AÇIKLAMA GELDİ
Sarı-Lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Sağlık Durumu Bilgilendirme. Dün akşam RAMS Başakşehir ile oynanan karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncularımızın MR görüntülenmeleri Acıbadem Sağlık Altunizade Hastanesinde gerçekleştirilmiştir.
Elde edilen sonuçlara göre;
Rodrigo Becao'ya sağ diz ön çapraz ve iç yan bağlarında total yırtık,
Dominik Livakovic'e sağ arka adalede yırtık ve kanama,
Oğuz Aydın'a ise sağ arka adalede yırtık ve kanama teşhisi konulmuştur.
Oyuncularımızın tedavisine başlanılmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri yer aldı.