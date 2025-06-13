Fenerbahçe'den Tractor'e dostluk maçı teklifi

Fenerbahçe'den Tractor'e dostluk maçı teklifi
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Fenerbahçe, İran Ligi'nde şampiyon olan Tractor FC'ye dostluk maçı teklifi sundu. Tractor FC, Fenerbahçe'nin teklifini memnuniyetle karşıladı fakat yoğun sezon programı nedeniyle uygun zamanı değerlendiriyor. Hazırlık kampında veya sezon içinde maçların oynanması ihtimali bulunuyor.

Süper Lig devi Fenerbahçe, İran'da şampiyona olan Tractor FC takımına hazırlık maçı davetinde bulundu.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

İran Ligi'nde şampiyon olan Tractor FC, Fenerbahçe'nin kendilerine dostluk maçı teklifi sunduğunu açıkladı. İran ekibi, bu teklifi değerlendireceklerini aktardı.

Tractor'ün resmi hesaplarından yayınladıkları açıklamada, "Tractor'un İran futbolundaki şampiyonluğunun ardından, hem iç hem de dışarıdan gelen tebriklerle birlikte, Fenerbahçe Kulübü resmi bir yazı ile Tractor'a çift maçlık (gidip gelmeli) dostluk maçı teklifi sundu.

Tractor bu daveti memnuniyetle karşılamakla birlikte, yoğun sezon programı nedeniyle uygun zamanı değerlendiriyor. Ancak hazırlık kampında veya sezon içinde maçların oynanması ihtimali bulunuyor" denildi.

Fenerbahçe'den Tractor'e dostluk maçı teklifi

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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