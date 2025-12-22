Haberler

Sezon başında bunu kimse beklemezdi! Fenerbahçe'den tam 20 yıl sonra bir ilk

Sezon başında bunu kimse beklemezdi! Fenerbahçe'den tam 20 yıl sonra bir ilk Haber Videosunu İzle
Sezon başında bunu kimse beklemezdi! Fenerbahçe'den tam 20 yıl sonra bir ilk
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk yarısını 20 yıl sonra yenilgisiz kapattı. Talisca, Asensio ve Duran attıkları gollerle takımın skor yükünün yüzde 52'sini üstlenirken, Talisca'nın sakatlığı derbi öncesi sarı-lacivertlileri endişelendirdi.

  • Fenerbahçe, Süper Lig'in 2023-2024 sezonunun ilk yarısını Konyaspor ve Eyüpspor galibiyetleriyle yenilgisiz ve gol yemeden tamamladı.
  • Fenerbahçe'nin Talisca, Asensio ve Duran üçlüsü, takımın Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde attığı toplam 48 golün 25'ini kaydederek gol yükünün %52'sini üstlendi.
  • Fenerbahçe'de Talisca'nın sağ bacak sakatlığı nedeniyle yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalması bekleniyor ve bu sakatlıkla birlikte takımın eksik oyuncu sayısı 9'a yükseldi.

Konyaspor ve Eyüpspor galibiyetleriyle Süper Lig'in ilk yarısını yenilgisiz tamamlayan Fenerbahçe, 20 yıl sonra bu başarıyı yeniden yakaladı. Sarı-lacivertlilerde Talisca, Asensio ve Duran üçlüsü, attıkları gollerle takımın skor yükünün büyük bölümünü üstlendi.

İLK YARIYI NAMAĞLUP KAPATTI

Fenerbahçe, Konyaspor'u 4-0, Eyüpspor'u ise 3-0 mağlup ederek ilk yarıyı gol yemeden tamamladı. Sarı-lacivertli ekip, daha önce 1964-65 ve 2005-06 sezonlarında ilk yarıyı yenilgisiz kapatmıştı. Bu sezonla birlikte Fenerbahçe, 20 yıl sonra yeniden aynı başarıya ulaştı.

TEDESCO LİDERLİĞİNDE YENİ KİMLİK

Sezonun 4. haftasında göreve gelen teknik direktör Domenico Tedesco ile birlikte Fenerbahçe, yenilmesi zor bir takım görüntüsü verdi. Bu süreçte özellikle hücum hattındaki performans dikkat çekti.

TALISCA, ASENSIO VE DURAN ÖNE ÇIKTI

Son haftalarda Talisca ve Asensio'nun yükselen performansına sakatlığını atlatan Duran da dahil oldu. Üç oyuncu, attıkları gollerle Fenerbahçe'nin zirve yarışında kalmasında belirleyici rol oynadı.

GOLLERİN YÜZDE 52'Sİ BU ÜÇLÜDEN

Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de 39, Avrupa Ligi'nde ise 9 olmak üzere toplam 48 gol kaydetti. Talisca, Asensio ve Duran üçlüsü bu gollerin 25'ine imza atarak takımın skor yükünün yüzde 52'sini üstlendi. Talisca 14 golle dikkat çekerken, Asensio 8 gol kaydetti. Duran ise derbilerde attığı gollerle kritik puanlar kazandırdı.

PAS REKORU GELEN GOL

Eyüpspor maçında Talisca'nın attığı gol öncesinde Fenerbahçe tam 55 isabetli pas yaptı. Bu istatistik, Opta'nın Süper Lig verilerini tuttuğu 2014-15 sezonundan bu yana bir golden önce ulaşılan en yüksek pas sayısı olarak kayıtlara geçti.

TALISCA'DAN KÖTÜ HABER

Fenerbahçe, Talisca'nın sağ bacak alt adalesinde zorlanma ve kanama tespit edildiğini açıkladı. Brezilyalı futbolcunun yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Talisca, Beşiktaş derbisi başta olmak üzere Süper Kupa ve Türkiye Kupası'ndaki bazı maçlarda forma giyemeyecek.

EKSİKLER ARTIYOR

Talisca'nın sakatlığıyla birlikte Beşiktaş derbisi öncesi Fenerbahçe'de eksik oyuncu sayısı 9'a yükseldi. En-Nesyri ve Nene Afrika Kupası'nda bulunurken, Ederson ve Duran özel izinli, Fred cezalı, Alvarez, Brown, Semedo ve Talisca ise sakat durumda.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Rusya'nın kalbinde patlama! Putin'in kilit komutanı öldürüldü

Rusya'nın kalbinde patlama! Putin'in kilit komutanı öldürüldü
Bakan Şimşek'ten 2026 için heyecanlandıran mesaj! Tek tek sıraladı

Güzel haberi verip tek tek sıraladı: Dar gelirli vatandaşlarımız...
Meclis'teki yumruklu kavga esnasında dikkat çeken görüntü

Meclis'teki yumruklu kavga esnasında dikkat çeken görüntü
Ortaokul öğrencisi okul müdürünü tüfekle vurdu

Ortaokul öğrencisi okul müdürünü tüfekle vurdu
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıBeytullah ÇELEBİ:

Bir takım varmış.kaptanı bahisten hapis yatıyor.Başkanı torbacı Klüp şikeden iki yı caza almış kupalara katılmamış.. Bilin bakalım hangisi. İpucu vereyim bu kulüp dış devlette

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFerhat Güven:

' Kripto paraların riskli olduğunu biliyordum, ancak NelsonFY benim için oyunun kurallarını tamamen değiştirdi. Yatırımım muazzam bir şekilde büyüyerek 534.000 dolara ulaştı ve kârımı çoktan çektim. Gerçek kripto para büyümesi arayan herkes TeIegram'dan ! NildaSGNL ! onunla iletişime geçmeli. '

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gazze'de fırtına nedeniyle 22 bina çöktü! Çok sayıda ölü var

Gazze'yi vuran bu kez İsrail değil! 22 bina çöktü, çok sayıda ölü var
Zemheri soğukları başladı! 40 gün yurdu esir alacak

Zemheri soğukları geldi çattı! 40 gün yurdu esir alacak
Manisa'da eşini öldürüp tarlaya atan cani, Ağrı'da sınırda yakalandı

Eşini öldürdü, sınırda yakalandı! Gösterdiği adresten vahşet çıktı
Metro istasyonunda intihar girişimi! Seferler durdu

Metro istasyonunda intihar girişimi! Seferler durdu
MHP'den AVM'ler için dikkat çeken öneri: Pazar günleri kapalı olsun

MHP'den dikkat çeken öneri! Yüzlerce AVM zorda kalabilir
Gazze'de fırtına nedeniyle 22 bina çöktü! Çok sayıda ölü var

Gazze'yi vuran bu kez İsrail değil! 22 bina çöktü, çok sayıda ölü var
Zemheri soğukları başladı! 40 gün yurdu esir alacak

Zemheri soğukları geldi çattı! 40 gün yurdu esir alacak
Somer Sivrioğlu yine aşkta hız kesmiyor! 21 yaş küçük sevgilisine duygusal mesaj

Yine aşkta hız kesmiyor! 21 yaş küçük sevgilisine...
Torreira için verilen kararlar doğru mu? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti

Bu pozisyonlarda karar doğru mu? Ünlü yorumcular aynı fikirde birleşti
Polonyalı kadının Türkler hakkında sözlerine bakın! 123 yıllık tarihi hatırlattı

Polonyalı kadının Türkler hakkında sözlerine bakın
600 kilometre yol kat edip takımını tek başına destekledi

Takımını tek başına destekledi! Kaç km yol gittiğine inanamazsınız
Fener'in yeni yıldızı son maçında neye uğradığını şaşırdı

Fener'in yeni yıldızı son maçında neye uğradığını şaşırdı
Icardi'den Hagi'ye mektup

Icardi'den Hagi'ye mektup
Kargo teslimi için attığınız imza hayatınızı karartabilir

Aman dikkat! Kargo teslimi için attığınız imza hayatınızı karartabilir
title