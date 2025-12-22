Sezon başında bunu kimse beklemezdi! Fenerbahçe'den tam 20 yıl sonra bir ilk

Konyaspor ve Eyüpspor galibiyetleriyle Süper Lig'in ilk yarısını yenilgisiz tamamlayan Fenerbahçe, 20 yıl sonra bu başarıyı yeniden yakaladı. Sarı-lacivertlilerde Talisca, Asensio ve Duran üçlüsü, attıkları gollerle takımın skor yükünün büyük bölümünü üstlendi.

İLK YARIYI NAMAĞLUP KAPATTI

Fenerbahçe, Konyaspor'u 4-0, Eyüpspor'u ise 3-0 mağlup ederek ilk yarıyı gol yemeden tamamladı. Sarı-lacivertli ekip, daha önce 1964-65 ve 2005-06 sezonlarında ilk yarıyı yenilgisiz kapatmıştı. Bu sezonla birlikte Fenerbahçe, 20 yıl sonra yeniden aynı başarıya ulaştı.

TEDESCO LİDERLİĞİNDE YENİ KİMLİK

Sezonun 4. haftasında göreve gelen teknik direktör Domenico Tedesco ile birlikte Fenerbahçe, yenilmesi zor bir takım görüntüsü verdi. Bu süreçte özellikle hücum hattındaki performans dikkat çekti.

TALISCA, ASENSIO VE DURAN ÖNE ÇIKTI

Son haftalarda Talisca ve Asensio'nun yükselen performansına sakatlığını atlatan Duran da dahil oldu. Üç oyuncu, attıkları gollerle Fenerbahçe'nin zirve yarışında kalmasında belirleyici rol oynadı.

GOLLERİN YÜZDE 52'Sİ BU ÜÇLÜDEN

Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de 39, Avrupa Ligi'nde ise 9 olmak üzere toplam 48 gol kaydetti. Talisca, Asensio ve Duran üçlüsü bu gollerin 25'ine imza atarak takımın skor yükünün yüzde 52'sini üstlendi. Talisca 14 golle dikkat çekerken, Asensio 8 gol kaydetti. Duran ise derbilerde attığı gollerle kritik puanlar kazandırdı.

PAS REKORU GELEN GOL

Eyüpspor maçında Talisca'nın attığı gol öncesinde Fenerbahçe tam 55 isabetli pas yaptı. Bu istatistik, Opta'nın Süper Lig verilerini tuttuğu 2014-15 sezonundan bu yana bir golden önce ulaşılan en yüksek pas sayısı olarak kayıtlara geçti.

TALISCA'DAN KÖTÜ HABER

Fenerbahçe, Talisca'nın sağ bacak alt adalesinde zorlanma ve kanama tespit edildiğini açıkladı. Brezilyalı futbolcunun yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Talisca, Beşiktaş derbisi başta olmak üzere Süper Kupa ve Türkiye Kupası'ndaki bazı maçlarda forma giyemeyecek.

EKSİKLER ARTIYOR

Talisca'nın sakatlığıyla birlikte Beşiktaş derbisi öncesi Fenerbahçe'de eksik oyuncu sayısı 9'a yükseldi. En-Nesyri ve Nene Afrika Kupası'nda bulunurken, Ederson ve Duran özel izinli, Fred cezalı, Alvarez, Brown, Semedo ve Talisca ise sakat durumda.