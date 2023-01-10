Görüşmeler tıkandı! Fenerbahçe, Altay Bayındır'ın teklifiyle şaşkına döndü

Fenerbahçe, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Altay Bayındır ile yapılan sözleşme yenileme görüşmelerini askıya aldı. Yıllık 25 milyon TL ve 5 yıllık sözleşme isteyen genç kaleciye sarı-lacivertli yönetimin bu teklife sıcak bakmadığı ve görüşmeleri durdurduğu öğrenildi.

Süper Lig'de oynanan Galatasaray derbisindeki performansı nedeniyle maç içerisinde büyük protesto alan ve sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Altay Bayındır ile Fenerbahçe yönetimi arasında geçen görüşmeler askıya alındı. Fenerbahçe yönetiminden yıllık 25 milyon TL ve 5 yıllık sözleşme isteyen Altay için sarı-lacivertli yönetim yıllık 15 milyon TL ödemeyi teklif etti.

YÖNETİM TEKLİFE SICAK BAKMIYOR

Ajansspor'un haberine göre, genç kaleci Fenerbahçe yönetiminin teklifine sıcak bakmazken, yönetimin ise "Bu rakamın üstüne çıkmamız mümkün değil" diyerek görüşmeleri sezon sonuna kadar askıya alma kararı aldı. 24 yaşındaki kaleciyi sezon sonuna kadarki performans durumu belli edecek.

25 MİLYON TL İSTEDİ

Sarı-lacivertlilerden yıllık 25 milyon TL ve 5 yıllık sözleşme isteyen Altay için Fenerbahçe yönetimi yıllık 15 milyon TL ödemeyi teklif etti.

İŞTE ALTAY'IN BU SEZONKİ KARNESİ

Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2023'te sona erecek olan Altay Bayındır, bu sezon forma giydiği 30 maçta 2730 dakika sahada kaldı ve kalesinde 33 gol gördü.