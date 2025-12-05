Fenerbahçe'den sonra Beşiktaş'tan da hakem tepkisi

Süper Lig'in 15. hafta maçında Galatasaray, Samsunspor'u 3-2'lik skorla mağlup etti.

SAMSUNSPOR PENALTI BEKLEDİ

RAMS Park'ta oynanan karşılaşmaya maçın 90+7'nci dakikasında yaşanan pozisyon damga vurdu. Kırmızı-beyazlılar, Galatasaray karşısında penaltı bekledi ancak oyun devam etti.

BEŞİKTAŞ'TAN PAYLAŞIM

Süper Lig devi Beşiktaş, Fenerbahçe'nin ardından karşılaşmanın orta hakemi ve VAR hakemine yaptığı bir paylaşımla tepki gösterdi. Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda,'Tüm Türkiye gördü, VAR gör(e)medi!' ifadeleri kullanıldı.

İşte Beşiktaş'ın o paylaşımı;