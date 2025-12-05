Haberler

Fenerbahçe'den sonra Beşiktaş'tan da hakem tepkisi

Fenerbahçe'den sonra Beşiktaş'tan da hakem tepkisi
Güncelleme:
Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray-Samsunspor maçının son dakikalarında yaşanan penaltı pozisyonuyla ilgili bir paylaşım yaptı. Yapılan paylaşımda, ''Tüm Türkiye gördü, VAR gör(e)medi!'' ifadeleri kullanıldı.

Süper Lig'in 15. hafta maçında Galatasaray, Samsunspor'u 3-2'lik skorla mağlup etti.

SAMSUNSPOR PENALTI BEKLEDİ

RAMS Park'ta oynanan karşılaşmaya maçın 90+7'nci dakikasında yaşanan pozisyon damga vurdu. Kırmızı-beyazlılar, Galatasaray karşısında penaltı bekledi ancak oyun devam etti.

BEŞİKTAŞ'TAN PAYLAŞIM

Süper Lig devi Beşiktaş, Fenerbahçe'nin ardından karşılaşmanın orta hakemi ve VAR hakemine yaptığı bir paylaşımla tepki gösterdi. Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda,'Tüm Türkiye gördü, VAR gör(e)medi!' ifadeleri kullanıldı.

İşte Beşiktaş'ın o paylaşımı;

Fenerbahçe'den Sonra Beşiktaş'tan da Tepki

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (8)

Niyazi Işık:

Herkes oenaltiyi konusuyor haklisinizda, davidsona yapilan kirmiziyi kimse konuşmuyor




Tomarzalı:

Kuşların kardeşliği.... Sen sahanda 2-0 iken maçı verdin Fenerbahçe'ye...




Süleyman Ceyhan:

Hadi ordan omurgasiz



Mazlum Dağ:

FB GS maçında skriniar a ayak bileğine bastığından kırmızı verilmediği için edson alvarez Osimhen in ayağına bastığı halde oyun devam ettiği için ve birçok faulde sesini çıkarmayan yasin kol için tepki vermeyen bjk kalkıp bugünkü pozisyon a mi tepki veriyor. Bugün böyle bir pozisyon iyi ki yaşanmış ki kim adaletin yanında, kim ayrıcalık istiyor ortaya çıkmış oldu. :)




pusatalfa:

şer üçgeni mesaiye başlamış




Emin Alıç:

Sonra salıncak denince zorunuza gidiyor.




Tüm 8 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
