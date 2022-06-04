Fenerbahçe'den sezona damga vuracak transfer! Jorge Jesus istedi, yönetim harekete geçti - Haberler

Fenerbahçe, yeni hocası Jorge Jesus ile birlikte transfer çalışmalarına başladı. İlk olarak golcü sorununu çözmeye çalışan sarı lacivertli ekip rotayı Fransa'ya çevirdi.

HEDEF DEMBELE

Geçen sezon oyuncuyla anlaşan ancak Lyon ile anlaşamayan Fenerbahçe, Fransa'dan gelen haberile tekrar harekete geçti. Fanatik'in haberine göre, Lyon eski yıldızı Lacazette'i kadrosuna katarsa, Dembele Fenerbahçe'ye gidebilir. Yeni teknik direktör Jorge Jesus'ta bu transfere onay verdi.

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