Fenerbahçe'den sezona damga vuracak transfer! Jorge Jesus istedi, yönetim harekete geçti - Haberler

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Fenerbahçe'den sezona damga vuracak transfer! Jorge Jesus istedi, yönetim harekete geçti

Haberler.com - Spor
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Fenerbahçe, geçen sezon da görüşmeler yapılan golcü oyuncu Moussa Dembele'yi tekrar gündemine aldı. Oyuncunun kulübü Lyon, eski futbolcusu Lacazette'i alırsa Dembele'nin çıkışına onay verecek.

Fenerbahçe, yeni hocası Jorge Jesus ile birlikte transfer çalışmalarına başladı. İlk olarak golcü sorununu çözmeye çalışan sarı lacivertli ekip rotayı Fransa'ya çevirdi.

HEDEF DEMBELE

Geçen sezon oyuncuyla anlaşan ancak Lyon ile anlaşamayan Fenerbahçe, Fransa'dan gelen haberile tekrar harekete geçti. Fanatik'in haberine göre, Lyon eski yıldızı Lacazette'i kadrosuna katarsa, Dembele Fenerbahçe'ye gidebilir. Yeni teknik direktör Jorge Jesus'ta bu transfere onay verdi.

Fenerbahçe'den sezona damga vuracak transfer! Jorge Jesus istedi, yönetim harekete geçti

Haberler.com - Spor

Olympique Lyonnais Moussa Dembele Jorge Jesus Fenerbahçe Spor Haberler

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