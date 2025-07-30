Fenerbahçe'den 145 milyon euroluk bomba transfer

Transfer çalışmalarına devam eden Süper Lig devi Fenerbahçe, Al Hilal forması giyen Portekizli sağ bek Joao Cancelo'yu yakın takibe aldı.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun verdiği rapor doğrultusunda sağ bek arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, sol bekte Archie Brown gibi fizikli ve hızlı bir oyuncu tercih ederken, sağ bekte tam tersi bir profile yöneldi.

MOURINHO DEVREDE

Mourinho, yönetime "Oyun kurabilen, teknik kapasitesi yüksek, oyun vizyonu üst düzey bir sağ bek istiyorum" diyerek taleplerini iletti. Bu doğrultuda farklı isimleri değerlendiren yönetime, menajerler tarafından Al-Hilal forması giyen Joao Cancelo önerildi. 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan deneyimli futbolcu, Avrupa'ya geri dönmek istediğini kulübüne iletti.

MAAŞINDA İNDİRİME HAZIR

Senelik 15 milyon Euro kazanan Cancelo'nun, Avrupa'ya dönüş için maaşında ciddi bir indirime gitmeye hazır olduğu öğrenildi.

145 MİLYON EURO ÖDENDİ

Manchester City, Bayern Münih ve Barcelona gibi dev kulüplerin formasını giyen 31 yaşındaki yıldız için bu zamana dek 145 milyon Euro bonservis ödendi.