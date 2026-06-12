Fenerbahçe, maraton tribününde düzenleme yapılacağını açıkladı

Fenerbahçe, Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ndeki Maraton Alt E Blok'ta (özel VIP bölüm) yapılacak renovasyon çalışması kapsamında, 370 civarında VIP koltuğun standart Maraton Alt tribün koltuk düzenine dönüştürüleceğini ve ilgili bölümün kapasitesinin 670 seyirciye çıkarılacağını açıkladı.

Konuyla ilgili sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kongre üyelerimizden ve taraftarımızdan gelen bildirimler doğrultusunda; Maraton Alt E Blok'un (özel VIP bölüm) tribün bütünlüğünü bozduğu ve stadyum atmosferini olumsuz etkilediği görülmüştür.

Fenerbahçemizin 120. yılında hedeflediğimiz şampiyonluk doğrultusunda, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde daha güçlü ve bütüncül bir tribün atmosferinin oluşturulması amacıyla, Maraton Alt E Blok'un mevcut yapısına ilişkin çalışma başlatılmıştır.

Bu kapsamda, ilgili bölümde yer alan kombine sahipleriyle kulübümüz temsilcileri birebir görüşmeler gerçekleştirmiş ve planlanan düzenlemeye ilişkin bilgilendirme yapmıştır. Kombine sahiplerinin önemli bir bölümü söz konusu düzenlemeyi anlayışla karşılamış ve kulübümüzün hedefleri doğrultusunda desteklerini ifade etmiştir.

Yapılacak renovasyon çalışması kapsamında, 370 civarında VIP koltuk, standart Maraton Alt tribün koltuk düzenine dönüştürülecek ve böylece ilgili bölümün kapasitesi 670 seyirciye ulaşacaktır.

Kongre üyelerimiz, taraftarlarımız ve kombine sahipleriyle gerçekleştirilen görüşmeler ile yapılan değerlendirmeler sonucunda, Yönetim Kurulumuz tarafından uzun süredir ihtiyaç duyulan bu düzenlemenin ivedilikle hayata geçirilmesi kararlaştırılmıştır.

Söz konusu renovasyon çalışmasının tüm maliyeti Yönetim Kurulumuz tarafından karşılanacak olup, kulübümüz bütçesine herhangi bir ilave yük oluşturmayacaktır. İnşaat ve renovasyon çalışmalarına 12 Haziran 2026 tarihinde başlanacak olup, ilk resmi müsabaka öncesinde tamamlanarak tribün kullanıma hazır hale getirilecektir.

Maraton Alt E Tribün'de yer alan mevcut kombine sahiplerinin aynı bölgede yerlerini koruyabilmeleri adına azami hassasiyet gösterilecek; gerekli planlama ve yerleşim çalışmaları bu doğrultuda yürütülecektir. Öte yandan, geçmiş dönemde uygulanan bilet devir esasları da yeniden değerlendirilmekte olup; tribün devamlılığının ve maç günü atmosferine aktif katılımın güçlendirilmesi amacıyla Maraton Alt tribün standartlarına uyumlu hale getirilmesi planlanmaktadır.

Mabedimizde oluşturacağımız güçlü atmosferin takımımızın şampiyonluk hedefine önemli katkı sağlayacağına inanıyor; bu süreçte desteklerini esirgemeyen kongre üyelerimize, taraftarlarımıza ve kombine sahiplerimize teşekkür ediyoruz.

Birlik ve Beraberlik içinde Şampiyon olacağız!" - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı