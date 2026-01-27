Fenerbahçe'den şampiyonluğu getirecek golcü hamlesi

Fenerbahçe, ara transfer döneminde forvet hattını güçlendirmek için Randal Kolo Muani'yi gündemine aldı.

FENERBAHÇE'DE KOLO MUANI HAMLESİ

Trendyol Süper Lig'de ara transfer döneminde kadrosunu Matteo Guendouzi, Anthony Musaba ve Mert Günok'la güçlendiren Fenerbahçe, forvet transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli yönetim, hücum hattına üst düzey bir takviye yapmak amacıyla rotasını Randal Kolo Muani'ye çevirdi.

PSG VE TOTTENHAM DETAYI

Milliyet gazetesinin haberine göre Fenerbahçe, bonservisi Paris Saint-Germain'de bulunan ve bu sezon Tottenham'da kiralık olarak forma giyen Fransız golcü için yeniden devreye girdi. Kolo Muani'nin Premier Lig'den ayrılmak istediği, Fenerbahçe yönetiminin PSG ile yapacağı görüşmelerle transferi sonuçlandırmayı hedeflediği aktarıldı.

FORVET ARAYIŞINDA YENİ İSİM

Sarı-lacivertli kulüp için daha önce Alexander Sörloth başta olmak üzere birçok forvet ismi gündeme gelmişti. Yönetimin, teknik heyetin raporu doğrultusunda Kolo Muani üzerinde yoğunlaştığı ifade ediliyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Randal Kolo Muani, bu sezon Tottenham formasıyla 23 maçta görev aldı ve 2 gol, 3 asistlik katkı sağladı. Kariyerinde Nantes, US Boulogne, Eintracht Frankfurt ve Juventus formalarını da giyen 27 yaşındaki futbolcu, 2023 yılında Eintracht Frankfurt'tan 95 milyon euro bonservis bedeliyle Paris Saint-Germain'e transfer olmuştu. Bu transfer, Frankfurt tarihinin en yüksek bedelli satışı olarak kayıtlara geçmişti.