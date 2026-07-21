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UEFA Şampiyonlar Ligi: Fenerbahçe: 1 Gornik Zabrze: 0 (İlk yarı)

UEFA Şampiyonlar Ligi: Fenerbahçe: 1 Gornik Zabrze: 0 (İlk yarı)
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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe, Polonya ekibi Gornik Zabrze'yi konuk ediyor. İlk yarıda Talisca'nın serbest vuruş golüyle sarı-lacivertliler 1-0 önde.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe, Polonya ekibi Gornik Zabrze'yi konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada Bartuğ Elmaz'ın ceza sahası dışı sol çaprazından uzak köşeye sert şutunda kaleci Schulze topu kornere çeldi.

16. dakikada Prekop'un pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Janza dar açıdan kaleye sert bir şut gönderdi. Yakın köşede kaleci Mert Günok uzanarak topu kornere gönderdi.

27. dakikada sağ taraftan topla birlikte ceza sahasına giren Semedo, son çizgiden pasını içeri çevirdi. Penaltı noktası yakınında bulunan Bartuğ, bekletmeden kaleye sert bir şut gönderdi. Son anda savunma araya girerek topu kornere gönderdi.

37. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Talisca'nın kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti. 1-0

Stat: Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Komleksi

Hakemler: Manfredas Lukjancukas, Mangirdas Mirauskas, Aleksandras Stepanovas

Fenerbahçe: Mert Günok, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Nathan Ake, Jayden Oosterwolde, Bartuğ Elmaz, Matteo Guendouzi, Fred, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Anderson Talisca

Yedekler: Tarık Çetin, Ederson, Archie Brown, Çağlar Söyüncü, İsmail Yüksek, Marco Asensio, Mason Greenwood, Mert Müldür, Anthony Musaba, Levent Mercan, Sidiki Cherif, Oğuz Aydın

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Gornik Zabrze: Philipp Schulze, Michal Sacek, Rafal Janicki, Josema, Erik Janza, Lukas Sadilek, Maximilian Dietnz, Kacper Urbanski, Yvan Ikia Dimi, Maksym Khlan, Erik Prekop

Yedekler: Wiktor Kania, Patryk Warczak, Pawel Bochniewicz, Peter Gonzalez, Ondrej Zmrzly, Sondre Liseth, Bastien Donio, Bruno Durdov

Teknik Direktör: Michal Gasparik

Gol: Anderson Talisca (dk. 37) (Fenerbahçe) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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