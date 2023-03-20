Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması
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Fenerbahçe, Alanyaspor ile oynanan mücadelede sakatlanan oyuncular hakkında bilgilendirme yaptı.
Fenerbahçe, Alanyaspor ile oynanan mücadelede sakatlanan oyuncular hakkında bilgilendirme yaptı.
Süper Lig'in 26'ncı haftasında Fenerbahçe, Alanyaspor deplasmanından 3-1 galip ayrıldı. Sarı-lacivertli kulüp, Joshua King'in hamstring kas yaralanması, Jayden Oosterwalde'nin aşil tendinopatisi, Enner Valencia'nın diz travmasına bağlı iç menisküs yaralanması sebebiyle tedavi edildiğini açıkladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor