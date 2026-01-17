Fenerbahçe'de Rodrigo Becao, Kasımpaşa'ya kiralandı / Fotoğraf eklendi
Fenerbahçe, Rodrigo Becao'yu sezon sonuna kadar Kasımpaşa FK'ya kiraladığını açıkladı. Kulüp, oyuncuya başarılar diledi.
SÜPER Lig ekiplerinden Fenerbahçe, profesyonel A takım oyuncularından Rodrigo Becao'nun sezon sonuna kadar Kasımpaşa FK'ya kiralandığını duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Profesyonel A Takım oyuncularımızdan Rodrigo Becao, sezon sonuna kadar Kasımpaşa FK'ya kiralanmıştır. Oyuncumuza ligin geri kalan bölümünde sakatlıktan uzak başarılı bir sezon dileriz. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor