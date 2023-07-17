Fenerbahçe'den Mbwana Samatta transferi

Fenerbahçe, 30 yaşındaki Mbwana Samatta'nın Yunan ekibi Paok'a transfer olduğunu açıkladı. Samatta, sarı-lacivertli formayla 33 maça çıkarken 6 gol kaydetti.

Fenerbahçe, 30 yaşındaki Mbwana Samatta'nın Yunan ekibi Paok'a transfer olduğunu açıkladı.

Sarı-lacivertli ekip, 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Tanzanyalı golcüyle yollarını ayırdı. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Yeni sezon yapılanmasını sürdüren Profesyonel Futbol Takımımızda futbolcularımızdan Mbwana Samatta, Yunanistan'ın Paok Kulübüne transfer olmuştur. Oyuncuya bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.